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Пугачева и Галкин научили своих детей кричалкам за сборную России

Сегодня, 11:39

Такое событие, как Чемпионат мира по футболу, да еще проходящий в России, известной своей безответной, но искренней любовью к данному виду спорта, никого не оставляет равнодушным. В том числе и популярных представителей отечественного шоу-бизнеса, с их чадами и домочадцами.

Алла Пугачева и Максим Галкин в день открытия ЧМ-2018 научили своих детей популярным кричалкам за сборную России. Можно сказать, что Лиза и Гарри, распевающие «оле-оле, Россия вперед!», внесли свой вклад в феерическую победу отечественной команды над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0. Сам же папа и, по совместительству, популярный пародист, радовался победе россиян, не скрывая эмоций. На своей страничке в социальной сети Галкин выложил фото, на котором он ликует после завершающего свистка футбольного арбитра. Нужно сказать, что поклонниц юмориста, судя по комментариям, более всего привлекла физическая форма кумира и его «вторая молодость». По поводу реакции 69-летней Примадонны, фолловеры высказались осторожнее, но с подобающим пиететом.

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