«Пенсионный возраст – как потусторонний мир»: Шнуров написал стих о реформе

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Сергей Шнуров известен своими саркастическими шутками, которыми он регулярно радует фанатов в Instagram. На этот раз музыкант сочинил стих на тему повышения пенсионного возраста в России.

Солист группы «Ленинград» решил выразить свое мнение на счет нововведения. В своем аккаунте в соцсетях Сергей выложил саркастическое стихотворение: «Пьяный я сижу у парка. Жизнь хороша, хоть не помирай! Пенсионный возраст – как потусторонний мир, как ад и рай», - пишет музыкант.

Напомним, что вчера Госдума РФ приняла закон, согласно которому в стране увеличат возраст достижения пенсии. Сообщается, что со следующего года мужчины смогут получить пенсию с 65 лет, а женщины – с 63.