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«Бузова-Ванга»: Соцсети кипят обсуждением секрета успеха сборной России

Сегодня, 11:20

Неожиданный исход первой встречи в ЧМ-2018 стал сенсацией для всех. В победе россиян заподозрили влияние песни-хита Ольги Бузовой, которая «запрограммировала» наших спортсменов на позитивный результат. В Сети появились сотни «мемов» с артисткой. Некоторые «эксперты» усмотрели ее необычные способности предвидения результатом неудачного замужества с футболистом Тарасовым.

 Соцсети кипят обсуждением секрета успеха сборной России. В центре внимания оказалась Ольга Бузова.

Ее песня «Чемпион» стала хитом в преддверии мундиаля и собрала тысячи просмотров в Интернет. Необычные картинки саркастического смысла наполнили контент социальных сетей.

Также заподозрили, что Бузова-Ванга, поскольку смогла предугадать результат игры россиян. Другие пошли еще дальше и рассказывают, что артистка подкупила всех противников РФ на чемпионате, чтобы показать, что она действительно была права и стала символом победы.

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