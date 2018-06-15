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Кендалл Дженнер прикрыла соски «мороженкой»

Сегодня, 11:25

22-летняя супермодель показала всем фанатам голую грудь перед тем, как поехать со своим звёздным возлюбленным на вечеринку в Нью-Йорке.

Кендалл Дженнер буквально ошеломила своих фанатов. Юная сестра Ким Кардашьян опубликовала на свою официальную страницу в Instagram фотографию своей голой груди. Кендалл только прикрыла соски крохотным смайлом – «мороженкой». Об этом сообщает Mirror.

После публикации обнажённого снимка Кендалл Дженнер поехала на вечеринку. Для выхода в свет девушка одела привлекательное оранжевое платье от Николаса Джебранна, которое в первую очередь подчёркивало её длинные ноги и дополняло цвет волос. Папарацци сфотографировали Кендалл перед премией CFDA Fashion Awards.

После очередного модного события модель заметили вместе с её возлюбленным – младшим братом Беллы Хадид Анваром. Слухи об отношениях звёздной пары появлялись и ранее. Хотя молодые люди публично не признаются в отношениях, но их часто видят вместе на различных закрытых ночных вечеринках. Там Кендалл Дженнер и Анвар сидят вместе, держатся за руки и постоянно целуются.

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