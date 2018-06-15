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Поклонники подозревают Бабкину в издевательстве над молодым сожителем

Сегодня, 10:01

Не секрет, что спутниками многих эстрадных знаменитостей являются люди, мягко говоря, совсем другой возрастной категории. В связи с этим возникает немало домыслов и предположений, не все их которых являются правильными.

В частности, сейчас поклонники обратили внимание на Надежду Бабкину, вернее на новое фото, размещённое ею в Instagram. Они подозревают её в издевательстве над своим молодым сожителем.

Причиной этому послужил внешний вид молодого человека, у которого уже явно проступила седина. Гражданским мужем Бабкиной является Евгений Гор, также являющийся певцом.

Поклонники подозревают Бабкину в том, что «старший вампирит молодого». Действительно, разница в возрасте – 30 лет, а заметно это «не очень»

В то же время, большинство сообщают, что считают пару очень красивой и подходящей друг другу.

Однако, есть и такие, которые просят Бабкину прекратить издеваться над сожителем, который стал «похож на бабушку».

Бабкина поведал своим подписчикам, что она участница фестиваля-марафона «Песни России». Сургут она уже посетила. На очереди – Когалым. Там её выступление состоится на центральной городской площади.

Евгений Гор является сыном Михаила Горшечкова, преподавателя музыки и Натальи Горшечковой, являющейся помощником президента РФ.

Пара «сошлась» в 2003 году. Неоднократно ей предрекали расставание. Однако, они до сих пор вместе и, судя по всему, счастливы.

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