"Русская Кардашьян" показала роскошную большую грудь

Вчера, 23:30

Модель родом из Калининградской области, однако на данный момент проживает в Соединенных Штатах. Девушка любит радовать фанатов полуобнаженными фотографиями.

Анастасия Квитко опубликовала фотографию, на которой позирует перед объективом в коротеньких шортах и сексуальном топе, который едва прикрывает ее роскошную большую грудь. За сексуальную фигуру девушку называют «Русская Ким Кардашьян». Фотографии русской модели буквально за несколько часов набирают 70 тысяч «лайков».

Ранее Квитко в сторис в Instagram поделилась с поклонниками кадрами из бассейна. На девушке был настолько маленький купальник, что некоторые подумали, что она без белья. Модель любит похвастаться достоинствами своей фигуры.