«Он сдался»: Убежденный холостяк Ди Каприо готовится к свадьбе

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Рефрен стенаний поклонниц Лео умещается в одной фразе, исполненной отчаяния: «Этого не может быть!». На 44-м году жизни знаменитый покоритель сердец готов «бросить якорь» в семейной гавани, со всеми атрибутами, включая ношение на пальце соответствующего кольца.

Убежденный холостяк Ди Каприо готовится к свадьбе, по крайней мере, таков вердикт представителей многочисленных таблоидов, зорко наблюдающих за всеми перипетиями личной жизни актера. Знаменитый разрушитель надежд, в число жертв которого входят такие красавицы, как Жизель Бундхен и Бар Рафаэли, остановил свой выбор на 20-летней начинающей модели Камиле Морроне.

«Он сдался никому не известной девчонке!», - стенают поклонницы, однако не учитывают того обстоятельства, что отчимом Камиле приходится ни кто иной, как сам Аль Пачино. Голливудская легенда лично присутствовал на семейном ужине вместе со своей супругой Люсилой Альвес, когда Ди Каприо, вероятно и озвучил серьезность своих намерений в отношении молодой избранницы. Лео и Камила познакомились в конце прошлого года, а затем встречали 2018 год на американском горнолыжном курорте в Аспене. После этого, они стали неразлучны.