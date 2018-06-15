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Экс-солистка группы «Сливки» переживает за здоровье младшего сына

Сегодня, 07:56

Дети есть дети и за ними нужен постоянный присмотр. Однако, и при этом могут случиться неожиданные неприятности, если ненадолго отвлечься.

Дарья Ермолаева, известная как экс-солистка группы «Сливки», очень переживает за здоровье своего младшего сына. Полуторагодовалого мальчика сильно ударило металлическими качелями.

Экс-солистка самостоятельно воспитывает двоих сыновей. Старшего зовут Бруно, а младшего – Максом. В том, что он получил сильную травму, Дарья винит только себя. Она считает, что не досмотрела за ним.

О произошедшем Ермолаева уведомила подписчиков в своём аккаунте. Она рассказала, что никак не может успокоиться после произошедшего. Металлические качели, с её слов, просто «дикие».

На них «летают» взрослые дети. Ну и малыши также тянутся к ним. А у Макса, продолжила она, очевидная гиперактивность. Как итог – травма.

Бывшая певица группы «Сливки» считает, что у сына сотрясение мозга. Она очень надеется, что при ударе малыш не получил перелома лобной кости. Женщина переживает за его здоровье и ожидает заключения врачей.

Подписчики утешают экс-певицу и желают скорейшего выздоровления сына. Они сочувствуют ей, говоря, что усмотреть за двумя активными малышами – очень непростое дело.

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