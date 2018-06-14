Асмус продемонстрировала «групповой футбольный оргазм»

Вчера, 22:59

Актриса выложила видео в свой профиль в Instagram. Подписчики были приятно удивлены реакцией звездных болельщиков.

Кристина Асмус поделилась в своем Instagram видео с подписью: «Групповой футбольный оргазм». На видео актриса с «Большой театральной семьей» наблюдает за финальными минутами ЧМ-2018 Россия–Саудовская Аравия, когда в ворота противника был забит пятый гол.

Актриса и ее коллеги по цеху не скрывают свои эмоции, искренне радуясь за такую триумфальную победу российской сборной.

Асмус была настолько впечатлена, что даже запрыгнула на одного из присутствующих коллег, чем вызвала переживания подписчиков, не будет ли ее супруг Гарик Харламов ревновать, а также негодуя, почему актриса «футбольный оргазм» проводит не с мужем.

Многие подписчики разделили радость Кристины Асмус и ее компании: «Ура! Россия, вперед!», «Настоящая реакция! Огонь!», «Какая боль! какая боль! Россия - Саудовская Аравия 5:0». Другая часть поклонников посчитала, что эмоции наиграны и артисты справились со своими ролями.