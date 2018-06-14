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Подписчики Дарьи Астафьевой поздравили звезду с беременностью

Сегодня, 22:46

Солистка популярной группы «NikitA» выложила в Сеть фото, на котором явно виден увеличившийся живот. Подписчики порадовались за певицу и поздравили ее с долгожданным событием.

32-летняя Даша Астафьева опубликовала фото, с комментарием: «Поздравляйте!!!! У нас черешня». Среди подписчиков тут же разгорелись споры: некоторые засыпали звезду поздравлениями по случаю мнимой беременности: «Дашенька, поздравляю Вас! Ура! Здоровья крепкого – крепкого» и «Ураааа очень суперская новость! Поздравляюююююю», которой, кстати сказать, они уже не в первый раз «награждают» певицу.

Но большинство оценили шутку и поделились информацией о том, чем они сегодня «беременны»: «Оооо! И у нас! А скоро, ещё, двойняшки: арбузик и дынька!», «В мене китайська їжа. Вітаю з черешнею», а кто-то и вовсе «беременный» уже неделю из-за египетского гостеприимства.

Но на самом деле, певица просто подшутила над не в меру любопытными поклонниками. Она наелась черешни и выпятила живот, а написала так, чтобы вызвать эмоции у своих фанатов, зная, насколько бурной будет реакция на провокационное фото.

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