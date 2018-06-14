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Самойлова заставляла дочь укусить червя

Сегодня, 22:19

Жена рэпера Джигана поделилась новым видео с дочками. На нем они с заинтересованностью изучают червя.

Оксана Самойлова поделилась в своем Instagram очередным видео с дочками. На нем Ариела и Лея изучают изворотливого червя. Самойлова явно не очень любит таких животных, признавшись за кадром, что ей противно. Однако при этом она заставляла свою дочь Лею, которая не побоялась взять червя на руки, укусить его. Самойлова прокомментировала: «Кусай! Либо он тебя укусит, либо ты его». Забавная дочка секунду засомневалась и даже потянулась к червю, но, все-таки не стала этого делать, а сказала: «Мам, я его заберу».

Модель написала под видео, что, если бы она предложила дочке укусить червя за мороженое, то она это сделала бы. После этого к подписчикам последовал вопрос от Оксаны, за какую сумму те согласились бы съесть червя. Многие стали шутить, что за покрытие ипотеки съели бы и тарелку червей, а некоторые признались, что даже смотреть на них боятся, что уже говорить о потреблении.

Многие поклонники с восторгом отнеслись к смелости дочек: «У вас девочки такие девочки бесстрашные», «Бесстрашная маленькая Лея», «Ребенок ничего не боится. У нее вообще отсутствие страха», «Обожаю смотреть видео с участием ваших детей. Классные такие», - пишут очарованные подписчики.

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