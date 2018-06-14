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"Топим за футбол": Стадион готовили к матчу Тимати и Скруджи

Сегодня, 22:15

Тимати выложил в свой Instagram видео, на котором он со своим коллегой Скруджи готовит стадион к мундиалю.

Из появившегося в сети видео можно смело сказать, что стадион к матчу Россия-Саудовская Аравия готовили Тимати и Скруджи. «Топим за футбол» - именно так назвали свой новый трек популярные рэперы.

Тимати разместил в своем Instagram видео, на котором вместе со Скруджи исполнил рэп, призывающий «топить за футбол». На кадрах исполнители активно приводят в порядок стадион, нанося разметку прямо перед победным матчем.

В тексте песни затрагивается тема гонораров футболистов: «Я всю свою жизнь в сфере искусств и нам там столько не платят», - отмечает Тимати.

Подписчики сразу же начали комментировать креативный подход к поддержке ЧМ-2018: «Красавцы, пацаны!», «Тимас, ты красавчик», «Топим за Тимати!», «Продолжай в таком же духе!», - ликуют фанаты. Некоторые заметили, что Тимата прямо предвидел победу России такими строками в песне. 

Многие спрашивают, доступен ли трэк на iTunes, и где можно послушать полную версию, а также досмотреть до конца клип.

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