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Ирина Салтыкова опубликовала интимное фото с Газмановым

Сегодня, 21:49

Данная публикация вызвала у подписчиков бурю эмоций, так как такие снимки наталкивают на самые интересные мысли.

Ирина Салтыкова опубликовала сделанную когда-то пикантную фотографию со своим коллегой Олегом Газмановым. На снимке знаменитые артисты отечественной эстрады запечатлены так, будто готовы страстно поцеловать друг друга.

Снимок, скорее всего, был сделан много лет назад. Тогда Салтыкова и Газманов были очень популярными, а их выступления собирали стадионы.

На снимке Салтыкова, которую называли «русской Памелой Андерсон» одета в платье с очень откровенным декольте, а вот Газманов - в классическом костюме и белой рубашке с бабочкой.

По мнению фанатов, сейчас Олег Газманов выглядит гораздо привлекательнее, чем в 90-е годы. Ну, а Ирина Салтыкова и вовсе не подвержена возрастным изменениям.

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