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"Не фотошоплю": Лена Миро выяснила, почему к ней относятся плохо

Сегодня, 20:46

Лена Миро считает, что отрицательные эмоции, которые часто выражаются в сети в отношении того, или иного пользователя, в первую очередь связаны с комплексами. Многие пытаются почувствовать себя лучше, негативно высказавшись в отношении других людей, в том числе и в отношении блогера.

 «Я не фотошоплю свои фотографии», - с таких слов Миро начала свою публикацию. Она отметила, что большинство её снимков сделано не для того, чтобы приглянуться другим, а потому, что Лена нравится сама себе. Именно факт того, что блогер просто не боится показать себя, без цели соревноваться с кем-то становятся причиной для ненависти со стороны пользователей Сети.

«Вы все боитесь», - говорит Лена в отношении тех, кто высказывается к ней со злобой. Она отмечает, что страхи эти проявляются буквально во всём. В том, что ненавистники не могут принять свою внешность, свой возраст и многое другое. Сама Лена не стремится к любви со стороны незнакомых ей людей, от чьем мнении она даже не хочет знать. Именно такое отношение к себе и к жизни Миро считает первой причиной ненависти к себе.

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