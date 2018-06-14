Брат Павла Погребняка женился: Марию Погребняк раскритиковали за безразличие к семье мужа

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Брат нападающего «Динамо» и игрока сборной России Павла Погребняка Кирилл женился. На событии присутствовала и Мария Погребняк, которая получила нелестные слова в свой адрес.

Мария Погребняк незадолго до события стала дразнить подписчиков своим нарядом. Как оказалось позднее, в большой семье Погребняков знаменательный день: Кирилл решил жениться в день открытия Чемпионата мира по футболу в России. На странице Марии позднее появилось семейное фото с молодожёнами.

На нём пользователи Сети заметили уставшего, или обозлённого, Павла Погребняка и безразличие к происходящему Марии. Подписчики отметили, что девушка наверняка ехала на праздник не только из-за приличия, но и чтобы себя показать. Кроме того, в комментариях её критикую за то, что Мария как дизайнер могла бы помочь новоиспеченной жене выбрать макияж и платье, ведь наряд ей не по размеру. И вообще Мария оказалась ярче самой невесты.