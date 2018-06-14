Рианна появилась на красной дорожке с почти обнаженной грудью

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Американская исполнительница R&B Рианна на лондонской премьере фильма «8 подруг Оушена» предстала перед публикой в очень откровенном, блестящем платье.

Вчера в Лондоне прошла грандиозная премьера фильма «8 подруг Оушена». В одной из ролей снялась известная поп-певица Рианна. На мероприятии звезда появилась в золотом платье Poiret, декольте которого позволило всем желающим рассмотреть очень пышную грудь. Некоторые гости в какой-то момент решили, что лиф наряда Рианны сейчас спадет, и певица останется стоять с обнаженной грудью, но ничего подобного не произошло. Звезда одарила всех ослепительной улыбкой и, поправив лиф, прошла в зал.

Мероприятие посетили и другие знаменитые актрисы, сыгравшие в фильме — Хелена Бонем Картер, Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Минди Калинг.