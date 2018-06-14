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Робби Уильямс показал средний палец на церемонии открытия ЧМ–2018

Сегодня, 19:33

Закончив свое выступление, певец показал вопиюще непристойный жест на одну из камер. Кому было адресовано такого рода послание – неизвестно.

Певец Робби Уильямс выступил на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2018 перед матчем сборной России и сборной Саудовской Аравии. После того, как Робби Уильямс исполнил песню, он прошел мимо одной из камер и показал средний палец. Некоторые отмечают, что подобного на «Первом канале», где проходила прямая трансляция с места событий, еще не встречалось.

Многие зрители и пользователи сети гадают, кому же был адресован такой неприличный жест.

Все ждут от певца комментариев, которые, возможно, он даст в дальнейшем. Стоит отметить, что Уильямса попросили не исполнять свою песню под названием "Party Like A Russian". В композиции певец рассказывает о развлечениях богатых русских граждан.

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