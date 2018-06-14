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У актрисы Дженнифер Лоуренс начался новый роман

Сегодня, 19:44

У актрисы Дженнифер Лоуренс начался новый роман. На днях киноактриса вышла в свет с новым кавалером- директором картинной галереи Куком Малруни.

Совсем недавно поклонники Дженнифер выражали ей сочувствие по поводу расставания с молодым человеком режиссером Дарреном Аранофски. Похоже, что это ее не очень расстроило.

Парочку Лоуренс и Малруни заметили в одном из баров Нью-Йорка в компании друзей. Не понятно, как далеко зашли их отношения. На людях молодые люди держатся за руки, улыбаются друг другу. И это пока все. Сложно догадаться, как далеко зашли их отношения. Все спрятано от глаз публики и фотографов. Известно, что пару познакомила подруга Дженнифер, а Даррену тридцать три года. Молодые люди, которые больше не скрывают своих отношений, разогрели интерес публики к своим персонам.

Интересно, что на одном из телешоу киноактриса рассказала, что испытывает раздвоение личности, после того, как захмелеет. Вообще, девушка осторожна и рассудительна. В состоянии опьянения она способна на многое. Она становится смелой и сумасбродной.

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