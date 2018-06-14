Поклонники шокированы ужасным внешним видом Дмитрия Маликова

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Дмитрий Маликов выставил в своём Instagram-аккаунте совместную фотографию с женой с открытия Чемпионата мира по футболу. Певец шокировал поклонником своим небрежным внешним видом и густой щетиной на лице.

Фанаты настолько привыкли видеть гладко выбритого Маликова с идеальной укладкой в стильных нарядах, что появление артиста в обычном спортивном костюме и с недельной небритостью повергло их в шок. Комментаторы предлагают певцу как можно быстрее избавиться от лишней растительности на лице, потому что, по их мнению, так он кажется намного старше своих лет.

Удивительно, но на фоне небрежного мужа сильно выделяется жена Маликова – Елена. Пользователи шутят, что она забыла подарить комплект для бритья мужу на 23 февраля, из-за чего он так себя запустил.

Некоторые пользователи усмотрели схожесть Маликова с Филиппом Киркоровым и предложили ему сменить имидж, отрастив бороду.