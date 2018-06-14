VistaNews.ru


«Открывай рот, Оля!» - Лепс отвесил рискованный комплимент Бузовой

Сегодня, 19:32

На открытие ресторана Ольги Бузовой заявилось много именитых гостей. Говорились добрые слова и отпускалось множество изящных комплиментов. Но, неофициальный приз за самый рискованный, но и запоминающийся комплимент заслужил Григорий Лепс.

Отметив, что столы заведения ломятся от яств, певец сказал: «А Бузова ничего не ест. Открывай рот, Оля!». После зачерпнул ложкой салат и отправил в рот Бузовой. Хозяйка ресторана проглотила содержимое ложки, после чего Лепс выдал тот самый комплимент: «Молодец! Хорошая растяжка!». Присутствующие заулыбались, сделав вид, что не понимают подтекст шутки. Или понимают, но в приличном обществе об этом вслух не говорят.

Фанаты Бузовой считают, что певица сама напросилась на подобный комплимент, намекая на номер с облизыванием микрофона. Некоторые уверяли, что возможно Лепс является тайным поклонником Ольги, личная жизнь которой, окутана слухами.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«И не слабо»: Григорий Лепс «преподал урок» Алексею Воробьёву

Лепс поделился с поклонниками фотографией молодости

Григорий Лепс зачитал рэп на своем концерте в Ростове-на-Дону

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем