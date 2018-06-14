«Открывай рот, Оля!» - Лепс отвесил рискованный комплимент Бузовой

Сегодня, 19:32

На открытие ресторана Ольги Бузовой заявилось много именитых гостей. Говорились добрые слова и отпускалось множество изящных комплиментов. Но, неофициальный приз за самый рискованный, но и запоминающийся комплимент заслужил Григорий Лепс.

Отметив, что столы заведения ломятся от яств, певец сказал: «А Бузова ничего не ест. Открывай рот, Оля!». После зачерпнул ложкой салат и отправил в рот Бузовой. Хозяйка ресторана проглотила содержимое ложки, после чего Лепс выдал тот самый комплимент: «Молодец! Хорошая растяжка!». Присутствующие заулыбались, сделав вид, что не понимают подтекст шутки. Или понимают, но в приличном обществе об этом вслух не говорят.

Фанаты Бузовой считают, что певица сама напросилась на подобный комплимент, намекая на номер с облизыванием микрофона. Некоторые уверяли, что возможно Лепс является тайным поклонником Ольги, личная жизнь которой, окутана слухами.