Владимир Кузьмин после 17 лет брака объявил о разводе с молодой женой

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По словам музыканта, он сообщает об этом с большим уважением и любовью друг к другу. Пара планирует остаться друзьями, но идти своей дорогой.

Владимир Кузьмин был в браке с моделью Екатериной Трофимовой, которая младше него на 17 лет. После всего этого времени брака музыкант объявил о разводе. По словам музыканта, давать комментарии прессе звёздная пара не намерена. Он также просит фанатов отнестись к такому решению с пониманием.

Стоит отметить, что слухи о разводе Кузьмина с молодой женой появились ещё давно. Екатерине на нравились вспышки ревности супруга, хотя её несколько раз журналисты «ловили» целующейся с «лысыми мужчинами». В это же время музыкант уже давно сам гастролирует. Кроме того, он изменил свои взгляды и увлечения, которые Екатерине стали далёкими.