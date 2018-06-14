«Дед из мема» приехал в Москву на открытие ЧМ-2018

Сегодня, 19:07

72-летний Андраш Арато, который больше известен под псевдонимом «Гарольд, скрывающий боль», приехал в аэропорт «Лужники». Об этом стало известно из фотографий случайных очевидцев в социальных сетях.

Автор публикации в интернете подписал её словами: «Вы боль-то свою спрятали?». Сейчас в соцсетях стали появляться десятки фотографий фанатов с «Гарольдом, скрывающим боль», который приехал в Москву на открытие ЧМ-2018 по футболу.

«Дед из мема» стал известен в 2014 году, когда пользователи Сети нашли его фотографии, на которых старик был запечатлён с очень странной улыбкой. Стоит отметить, что Андраш Арато работает профессиональной моделью. После его огромного успеха, он ведь стал одним из первых мемов, пенсионер стал появляться на телевидении, путешествовать по всему миру и даже сниматься в музыкальных клипах.