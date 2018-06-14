VistaNews.ru


«Дед из мема» приехал в Москву на открытие ЧМ-2018

Сегодня, 19:07

72-летний Андраш Арато, который больше известен под псевдонимом «Гарольд, скрывающий боль», приехал в аэропорт «Лужники». Об этом стало известно из фотографий случайных очевидцев в социальных сетях.

Автор публикации в интернете подписал её словами: «Вы боль-то свою спрятали?». Сейчас в соцсетях стали появляться десятки фотографий фанатов с «Гарольдом, скрывающим боль», который приехал в Москву на открытие ЧМ-2018 по футболу.

«Дед из мема» стал известен в 2014 году, когда пользователи Сети нашли его фотографии, на которых старик был запечатлён с очень странной улыбкой. Стоит отметить, что Андраш Арато работает профессиональной моделью. После его огромного успеха, он ведь стал одним из первых мемов, пенсионер стал появляться на телевидении, путешествовать по всему миру и даже сниматься в музыкальных клипах.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«Гарольд, скрывающий боль»: Герой мема прилетел в Москву

Интернет-мем дед Гарольд привязал свою начальницу к стулу

Жители Перми отправили сладкий подарок венгру, ставшему интернет-мемом

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Рекомендуем