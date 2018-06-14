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Скончался родной брат актёра Владимира Машкова

Сегодня, 18:24

Мужчину зовут Виталий Никифоров. Причина смерти – инфаркт. По словам близких к семье источников, сам деятель искусства на похороны родственника не приехал, выслав только определённую сумму денег.

Родной брат актёра Виталий старше Владимира Машкова на 12 лет. Он родился в первом браке матери Натальи. Когда женщина решила выйти замуж во второй раз за режиссёра кукольного театра Льва Машкова, он принял мальчика очень хорошо. Однако супруги мечтали и об общем ребёнке – так появился Владимир.

Известно, что Виталий работал в технической сфере. Он был открыт и часто давал прессе интервью о своём звёздном брате, объясняя его талант «генами родителей».

Как сообщают некоторые источники, когда Виталий Никифоров умер от инфаркта, Владимир Машков на похороны не приехал. Он только выслал родственникам деньги.

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