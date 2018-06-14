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Стеклов: Беременность гражданской жены была шоком для меня

Сегодня, 18:39

В феврале Ирина родила ему треть дочь Арину. 70-летний артист стал гостем Бориса Корчевникова на программе «Судьба человека».

Владимир Стеклов стал гостем программы «Судьба человека», на которой заявил, что беременность гражданской жены Ирины была настоящим шоком для него. По словам артиста, он пришел домой и случайно заметил положительный тест на беременность. Во время этой истории актер попросил женщин извещать мужчин о своем «интересном» положении.

Владимир Стеклов благодарен Ирине за рождение прекрасной дочери, ведь это просто чудо в 70 лет снова ощутить себя нужным. Он постоянно спешит домой к своим любимым. Две старшие дочери с радостью приняли новость о рождении Арины и все приехали на крестины маленькой родственницы.

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