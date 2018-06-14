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Когда Кристина Орбакайте была маленькой, летние каникулы сопровождались одним жестким условием Аллы Пугачевой, которое девочка должна была исполнять.

Сейчас у Кристины тоже расслабиться не получается. Жизнь Орбакайте наполнена творческими планами: участие в премьерном спектакле "Двое на качелях" театра "Современник", потом выступление на фестивале "Жара" в Баку. Отдохнуть певица сможет только в августе, когда повезет свою дочь Клаву к морю.

Кристина рассказала, что в свои шесть лет Клавдия очень самостоятельная девочка. Ее одну отправляли в лагерь в Майами.

Когда Кристина была маленькой, она не была в заграничных круизах, как ее дочь. Она много времени проводила летом в Литве, где живет ее отец. Иногда мама, Алла Пугачева, брала ее с собой на гастроли.

Кристина рассказала, что очень любила поездки с мамой. В другое время она отдыхала с бабушкой в санаториях. Но всегда, где бы девочка не проводила каникулы, рядом должен был быть музыкальный инструмент. Пугачева ставила маленькой Орбакайте жесткое условие - необходимость продолжать заниматься музыкой. Занятия нельзя было прерывать.

«Там…знали, чья я дочка, … меня не мучили в этом вопросе – тогда всё было спокойно, люди вели себя достаточно уважительно», - вспомнила Орбакайте.