Бывшая Джастина Бибера удивила поклонников откровенным снимком

Сегодня, 18:23

Модель и актриса Шантель Джеффрис известна многим именно как бывшая девушка Джастина Бибера. Однако последнее время девушка набирает популярность среди публики и другими путями, одним из которых являются почти обнажённые снимки.

О том, что Шантель становится всё более известной, свидетельствует то, что она часто бывает в компании кавалеров, с которыми попадается в объективы камер. Одним из последних парней, замеченных рядом с моделью, был канадский певец Эйбел Тесфайе, известный многим под псевдонимом The Weekend. Но не только это говорит о популярности Джеффрис, её профиль в Instagram насчитывает около 3,9 миллионов подписчиков. Кроме этого она занимается музыкой под псевдонимом Ceejay The DJ.

В социальной сети девушка часто размещает откровенные снимки, на которых она предстаёт практически обнаженной. Одной из последних публикаций на странице модели стала фотография, которую она подписала: «Ни у кого нет времени на загар». На снимке она стоит по пояс в воде, не прикрываясь одеждой. Интимные части своего тела она закрыла только своими руками. Эта публикация вызвала удивление среди подписчиков, которые сразу стали восхищаться не только телом девушки, но и её решительностью.