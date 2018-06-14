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Из-за плохого самочувствия певец отменял концерт, однако, он несколько раз выходил на сцену больным. Вследствие этого бронхит артиста перерос в пневмонию.

В своем Instagram Дима Билан поделился фото с подписчиками и рассказал о планах на отпуск, который начался 11 июля.

Артист собирается перейти на новые смартфон и планшет, что требует некоторых усилий с установкой различных приложений и обновлений. Также, Билан почти закончил разработку собственного сайта и, как отмечает певец, осталось буквально пара штрихов. Вдобавок к этому, певец заказал бурение скважины на 100-150 метров, чтобы дома пить природную воду.

У артиста действительно много дел, которые нужно успеть довести до конца. Однако наиболее волнующей новостью для поклонников артиста стало то, что Дима Билан потратит свой отпуск на серьезное лечение.

Певец рассказал, что ему был поставлен диагноз «пневмония», но постоянные концерты и прочие мероприятия, на которых должен был присутствовать артист, не давали ему поработать над восстановлением организма и до конца вылечиться. Поэтому своим лечением он займется в период отдыха.

Поклонники убедительно настаивают на том, что нельзя так пренебрежительно относиться к своему здоровью, несмотря на обещанные гонорары. Подписчики просят артиста уделить особое внимание лечению, так как болезнь действительно серьезная и требует немалых усилий.