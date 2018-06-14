Агата Муцениеце потеряла любимую бабушку

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У Агаты Муцениеце умерла любимая бабушка. Трагическая новость выбила актрису из привычной жизни.

Сколько лет было женщине актриса не уточняет. Пишет, что с любимой бабулей они были очень близки. В своем блоге она выложила фотографию женщины и обратилась к ней скорбным комментарием: «Любимая! Самая лучшая! Самая светлая, ты так много видела ...Ты … ушла легко… вы там с дедушкой наверняка уже встретились…».

Агата написала, что рада, ведь бабушка увидела правнуков Тимофея и Мию. Поклонники поддержали актрису теплыми откликами, выразили соболезнования.

Известно, что актриса из Риги. Она рано осталась без папы. Бабушка занималась домом и воспитанием Агаты и ее сестры Санты, в то время, когда мама зарабатывала деньги для семьи. После смерти отца девочек остались большие долги. Именно бабушка стала хранительницей домашнего очага.

Актриса замужем за артистом Павлом Прилучным. У пары сейчас не самый легкий период в отношениях. Поэтому поддержка поклонников в столь скорбный момент необходима девушке.