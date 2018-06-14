Кендалл Дженнер снялась полуображённой вместе с Беллой Хадид

Сегодня, 17:07

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер снялась в неоднозначном ролике. Вместе с моделью Беллой Хадид она рекламировала модный дом Dsquared.

Знаменитости были полуобнажены. Вся одежда – кружевное нижнее бельё и «ковбойские» рубашки. В клипе звучали песни Долли Партон, под которые Кендалл Дженнер и Белла Хадид эротично двигались, демонстрируя зрителям полуголые тела. По сюжету ролика, они пребывали в слабо освещённом гостиничном номере, куда хотели пригласить на вечеринку мужчин.

Дженнер и Хадид вели себя достаточно непринуждённо во время этой необычной съёмки, причиной чего является дружба в реальной жизни. Также звезда реалити-шоу встречается с братом модели, Анваром.