VistaNews.ru


Наталья Водянова шокировала публику необычным платьем

Сегодня, 17:22

Популярная модель в своем личном аккаунте в Instagram недавно опубликовала фотографию, где она позирует в интересном сказочном платье. Девушка была приглашена на концерт к ЧМ-2018 в качестве ведущей.

 Хоть публика и была шокирована столь необычным образом, поклонники оценили сказочный образ Натальи. Многие сравнили манекенщицу со сказочной принцессой. Фотография получила почти десять тысяч лайков. Однако, как и обычно это бывает в сфере шоу-бизнеса, нашлись и хейтеры, которые раскритиковали образ Водяновой.

 Многие написали, что для такого события стоило бы подобрать наряд и получше. Подчеркивается, что на мероприятии Водянова появилась с легким вечерним макияжем, отдав предпочтение нюдовым оттенкам. Стоит упомянуть, что Наталья является одной из самых популярных моделей России, красотой которой восхищаются многие. Девушка часто выходит в свет без макияжа, показывая свою естественную красоту, подчеркивая ее яркими дизайнерскими образами.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Супермодель Наталья Водянова стала «космонавтом»

«Как замороженная рыба»: Наталья Водянова опубликовала фото без макияжа

Жена Мартиросяна своим платьем спровоцировала слухи о беременности

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Рекомендуем