Наталья Водянова шокировала публику необычным платьем

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Популярная модель в своем личном аккаунте в Instagram недавно опубликовала фотографию, где она позирует в интересном сказочном платье. Девушка была приглашена на концерт к ЧМ-2018 в качестве ведущей.

Хоть публика и была шокирована столь необычным образом, поклонники оценили сказочный образ Натальи. Многие сравнили манекенщицу со сказочной принцессой. Фотография получила почти десять тысяч лайков. Однако, как и обычно это бывает в сфере шоу-бизнеса, нашлись и хейтеры, которые раскритиковали образ Водяновой.

Многие написали, что для такого события стоило бы подобрать наряд и получше. Подчеркивается, что на мероприятии Водянова появилась с легким вечерним макияжем, отдав предпочтение нюдовым оттенкам. Стоит упомянуть, что Наталья является одной из самых популярных моделей России, красотой которой восхищаются многие. Девушка часто выходит в свет без макияжа, показывая свою естественную красоту, подчеркивая ее яркими дизайнерскими образами.