Сергей Лазарев показал, что скрывается под его «безобидной» внешностью

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На просторах социальной сети Сергей Лазарев известен как миловидный поп-исполнитель с прекрасной фигурой и голосом. Любимчик девушек шутки ради решился показать своё другое «я».

Фанатки очень часто приписывают Сергею Лазареву качества, которыми он не обладает. Так, многие его поклонницы пишут в комментариях восторженные отзывы о его трудолюбии, таланте, отцовстве и добродушном отношении к людям. Все эти качества навеяны им милой «безобидной» внешностью артиста.

Однако на своей странице Лазарев впервые предстал настоящим «тигром». Использовав фильтр для камеры, взрослый мужчина принялся дурачиться. Его «голливудская» улыбка порядком напугала поклонников, а кого-то наоборот рассмешила. Неоднозначное поведение звезды пробудило ещё более тёплые чувства у его фанаток, но сам он себя представил иначе: «Иногда за милой безобидной внешностью скрывается настоящий тигр. Или просто д*бил».