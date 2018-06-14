Лобода вычеркнула Украину из гастрольного графика

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Светлана Лобода, у которой недавно появился второй ребёнок, в Сети сообщила о масштабном гастрольном туре по насёлённым пунктам разных стран. Однако в Украине певица выступать не собирается.

Концерты пройдут только в России, Беларуси, Турции и ОАЭ. Сам тур начнётся с выступления в Анапе 17 июня, а закончится большим шоу в Москве. Лобода отметила в Сети, что переживает за свою дочку, которую пришлось оставить в США – девочке противопоказаны такие масштабные переезды.

Причиной вычёркивания Украины является, как считают её фанаты, является негативное отношение местных активистов. Ранее Лободе не раз срывали запланированные по графику концерты, включая выступление в клубе в Одессе. Также атаке подвергался дом певицы. После этого украинская исполнительница больше времени предпочитает проводить в России.