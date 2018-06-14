Скончался барабанщик, игравший в одной группе с Элвисом Пресли

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Музыкант умер в 87 лет. Он был последним участником группы, где играл «король рок-н-ролла».

О том, что 13 июня ушёл из жизни барабанщик Доминик Джозеф Фонтана, сообщил его сын на странице Facebook: «Я обещал, что буду держать вас в курсе. Мой отец скончался во сне в 20:33». Также Дэвид добавил, что сообщит дальнейшую информацию через время. Он поблагодарил за любовь и поддержку.

Sun Studio, звукозаписывающая компания из Мемфиса, где Элвис Пресли когда-то начал свою превосходную карьеру, написали на своей официальной странице в Facebook о том, что огорчены кончиной барабанщика: «Теперь вся группа снова вместе».

DJ Fontana начал играть в группе с Элвисом Пресли в 1954 году и продолжал с ним работать вплоть до 1968 года. Сам «король» умер в 1977, а через 6 лет Фонтана выпустил книгу «Д.Дж. Фонтана помнит Элвиса», посвящённую годам работы с Элвисом Пресли