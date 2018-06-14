Сегодня, 16:02

Британская актриса и певица решила во время своих каникул в Италии позагорать. По всей видимости, ее не устроил неравномерный загар из-за купальника, и она решила все исправить.

Папарацци запечатлели обнаженную Риту Ора, когда она отдыхала в Италии. На фото девушка со своим возлюбленным разместились на яхте. В какой-то момент, певица решает обнажиться, видимо, чтобы принять солнечные ванны и получить равномерный загар. Артистка разделась, в чем ей помог парень, и начала вместе с ним рассматривать свою обнаженную грудь.

Отметим, Рита Ора не стесняется показывать свою фигуру. Например, на одном из концертов, она выступала в топе и латексных шортах, которые больше смахивают на трусы, оголив свои ягодицы.