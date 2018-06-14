Невыспавшаяся Катя Варнава попросила совет у поклонников

Сегодня, 17:37

Актриса и телеведущая спросила у фанатов, как они борются с бессонницей и хроническим недосыпанием. Всполошившиеся фанаты засыпали Варнаву советами.

Рассказав, что проблема сна для нее одна из самых насущных, актриса поведала о причинах этого нарушения работы организма. Долгое восстановление после тяжелых перелетов, а также последующая акклиматизация привели к сбоям режима сна у Кати.

Поклонники сразу же предложили медикаментозное решение проблемы, написав названия ряда препаратов от бессонницы. Противники этого метода уверили, что здоровый крепкий сон вернут прогулки перед сном, хорошо проветренная спальня и сбалансированное питание. И вообще – полноценно отдыхать, советуют фанаты. Самые радикальные предложили проверенный способ: «Хороший мужчина! Сама потом вырубишься!».