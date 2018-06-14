Алесю Кафельникову ограбили и выставили посмешищем

Сегодня, 15:48

19-летняя модель потеряла сумку с iPhone, паспортом и ключами внутри. Спустя некоторое время, Instagram потерпевшей звезды стал пополняться интимными фото и сообщениями для выманивания денег.

Всю прошлую неделю фанаты Кафельниковой и рэпера Pharaon обсуждали совместные эротические снимки кумиров. Оказывается, скандальный материал в Instagram залил злоумышленник, укравший дамскую сумочку юной модели. Алесю Кафельникову мало того, что ограбили, так еще и выставили посмешищем, негодует представитель звезды.

Заявление о преступлении уже лежит на столе у правоохранителей.

Модель подозревает в краже подругу. Ее имя не разглашается в интересах следствия.