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Лена Миро вмешалась в скандал между Викторией Боней и девушкой с заячьей губой

Сегодня, 15:34

Известная блогер Лена Миро не осталась в стороне и прокомментировала скандал, когда Виктория Боня пообещала своей поклоннице с заячьей губой оплатить пластическую операцию, а после отреклась от своего обещания.

Недавно СМИ сообщили, что Виктория Боня обещала свою помощь девушке с заячьей губой и полностью оплатить ей пластическую операцию. Однако когда знаменитость узнала, что сначала нужно пройти ряд других процедур, а только после делать пластику губы, заявила, что не готова за все платить.

В скандал вмешалась Лена Миро, которая заявила: «Позиция Бони мне понятна: обещание дала красивое, а, когда выяснилось, что его выполнение будет стоить дорого, начала изворачиваться. Так человек с чувством собственного достоинства и хорошим воспитанием вести себя не будет. Раз уж пообещала - держи слово, хоть это тебе и накладно. В следующий раз будешь умнее: не станешь сулить того, что тебе - не по карману».

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