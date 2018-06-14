Владелец Dolce & Gabbana назвал Селену Гомес уродиной

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Ранее Селена Гомез отказалась сотрудничать со Стефано Габбана, и предпочла бренд Coach. Владелец известного модного ателье позволил себе высказать в адрес Селены нелестные слова.

Аккаунт в Instagram The Catwalk Italia недавно опубликовал серию из фотографий девушки, где она позирует в красных платьях, задав вопрос подписчикам, какое из всех нарядов им нравится больше всего. Стефано Габбана не прошел мимо публикации, и назвал девушку уродиной в комментариях. Более того, он поставил отметку «Мне нравится» на комментарии, в котором пользователь сравнил Селену с померанским шпицем.

Поклонники и друзья девушки сразу же начали защищать Гомес. Некоторые спросили владельца дома моды, зачем же он тогда предлагал сотрудничество Селене, если считает ее уродиной. Кажется, Стефано до сих пор оскорблен тем фактом, что девушка сделала фотосессию с другим брендом.