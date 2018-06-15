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Об этом говорит ролик и фотография, опубликованные последними в ленте балерины в Instagram. Поклонники уже критикуют звезду, обвиняя ее в негожем поведении с мужчинами.

Анастасия Волочкова снова зажгла «новый огонь любви», о чем поспешила рассказать поклонникам в Instagram. Первой весточкой о другом мужчине стал ролик, на котором балерина сняла, как горит огонь, а за кадром она рассказала о своем счастье. Вторым моментом появления в жизни Волочковой очередного достойного стал снимок, который сопровождался комментарием: «Какое же это счастье-быть любимой! И это новая любовь!».

Анастасия одна из звезд, не опасающихся, что их счастье могут сглазить недоброжелатели. Селебрити всегда с открытой душой рассказывает об отношениях и каждого мужчину она любит всем сердцем.

Популярности 42-летней балерины могут позавидовать многие. Она не стесняется ловить хайп на собственном целлюлите, показывая, что у нее совсем нет комплексов. Также Волочкова активно участвует в шоу, в последний раз ее видели на днях в программе «Привет, Андрей!» с Андреем Малаховым.