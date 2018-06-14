«Не многовато ли любви?»: Фанаты обвинили Волочкову в нимфоманстве

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Недавно Анастасия Волочкова смогла, наконец, заставить хейтеров успокоиться в отношении её шпагатов. Однако новый повод для критики нашёлся достаточно быстро.

По мнению интернет-пользователей, Анастасия Волочкова страдает нимфоманством. Дело в том, что знаменитость сообщила в Сети про «новую любовь». Фанаты решили, что либо предыдущий кавалер пропал, либо его балерине показалось мало. Они стали интересоваться, не многовато ли стремления налаживать половую жизнь. Именно с этим, по мнению хейтеров, может быть связана «новая любовь».

Знаменитости до сих пор припоминают интим-скандалы с её участием, а также критикуют за стремление показать себя полуобнажённой. Поэтому хейтеры считают, что Волочкова уже вряд ли способна заводить отношения для высоких чувств. Поклонники балерины в её защиту говорят о зависти к знаменитости, а также приводят примеры звёзд, ведущих себя более не культурно, вроде Ольги Бузовой.