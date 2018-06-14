"Дом-2": Богачка Африкантова носит купальник за 400 рублей

Сегодня, 14:08

Поклонники были шокированы, что девушка из богатой семьи покупает одежду на китайских сайтах за копейки. Африкантова всегда отличалась завидным вкусом и возможностью купить себе все, что пожелает.

Звезда "Дом-2" и богачка Марина Африкантова всегда позиционировала себя как девушка из элитного общества. Бывший парень Андрей Чуев часто брал у нее деньги на свой бизнес и личные нужды, из-за чего у них часто происходили конфликты. Теперь же видимо родители перестали помогать Африкантовой, раз она не в состоянии купить себе более дорогой купальник, ведь теперь она носит купальный костюм за 400 рублей.

Фанаты Марины сразу обратили внимание, что этот купальник видели на китайских сайтах по самым минимальным ценам. Поклонники озадачились, неужели Африкантова не может позволить себе купить нормальную одежду и вынуждена носить "бюджетные варианты".

Стоит отметить, что звезды "Дом-2" иногда вынуждены надевать дешевую одежду для фото, чтобы прорекламировать тот или иной магазин, но в случае с Африкантовой это другое. Ее новый пост, где она одета в купальник за 400 рублей, совершенно не посвящен рекламе, поэтому можно смело утверждать, что у Марины закончились деньги и теперь она будет одеваться более дешево.