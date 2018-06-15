Юная дочь Ренаты Литвиновой унаследовала ее красоту и грацию

Сегодня, 04:30

Российская актриса Рената Литвинова выложила на своей странице фото своей дочери. Поклонников поразила красота юной девушки и ее поразительное сходство с матерью.

Снимки Ульяны Добровской собрали огромное количество лайков. Дочь Ренаты обладает красотой и грацией, которая, вероятно, передалась ей по наследству от знаменитой матери. Фанаты без устали обсуждают их поразительное сходство. Фотография, где девушка снята в профиль, даже ввела фанатов в заблуждение, что это и есть сама Рената, но потом все же разобрались.

При потрясающем сходстве Ульяна обладает собственной индивидуальностью, что открывает перед ней широкие возможности в выборе профессии. Например, она может реализовать свой потенциал в модельном бизнесе. Но, как всегда, желающих покритиковать тоже нашлось немало. Были те, кто счел внешность юной красавицы, заурядной, они полагают, что без макияжа девушка ничем бы не выделялась среди остальных. Досталось и носу молодой девушки, который не похож на мамин.

Ульяна начала сниматься в кино с 8 лет. Она вместе со знаменитой матерью принимала участие в съемках фильма «Весельчаки». Позже Ульяна получила главные роли в фильмах Ренаты «Петербург. Только по любви» и «Случай с госпожой К. в Мадриде».