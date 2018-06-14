Красавицу Ким Кардашьян снова атаковал псориаз

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Мать троих детей и светскую львицу Ким Кардашьян снова атаковал псориаз. Об этом знаменитость сама сообщила в своем микроблоге и пожаловалась на обострение болезни.

Красавицу Ким Кардашьян снова вынуждена лечить неприятные симптомы проявление псориаза. Знаменитость больше десяти лет с переменными успехами борется с кожным заболеванием. Очаг воспаления на ногах снова стал беспокоить светскую львицу, которая только в прошлом году заявила, что псориаз полностью отступил.

Теперь Ким не может появляться на публике и проводить прямые трансляции в Instagram, поскольку кожа начала шелушиться и на лице. Стоит отметить, что псориаз обостряется не только из-за перенапряжения и стресса, но и из-за злоупотребления алкоголем.