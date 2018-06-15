Анжелика Агурбаш рассказала, почему решила не менять фамилию

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Певица впервые пролила свет на подробности развода с Николаем Агурбашем.

Музыкальный фестиваль «Жара» собрал в Баку многих звёзд отечественной эстрады. Среди них оказалась многими забытая певица Анжелика Агурбаш. Во время общения с журналистами певица, в частности, рассказала, почему решила не менять фамилию после развода с Николаем Агурбашем.

Как известно, звучную фамилию знаменитость приобрела в 2002 году, когда вышла замуж за «мясного короля». До этого она уже была известна. Многие знали её как победительницу первого в Беларуси конкурса красоты «Мінская прыгажуня» и солистку ансамбля «Верасы» Лику Ялинскую.

Несмотря на то, что смена уже «засветившейся» фамилии далась ей не просто, певица на неё решилась. После развода с бизнесменом в 2012 году последний запретил ей использовать его фамилию, однако звезда просто-таки вцепилась в это право. Как выяснилось, причина здесь вовсе не в коммерции. Анжелика заявила, что решила оставить фамилию мужа, чтобы ей было легче воспитывать их общего сына Анастаса.

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