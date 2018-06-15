VistaNews.ru


Рита Дакота предстала в бюстгальтере на вечеринке

Сегодня, 01:15

На вечеринке накануне фестиваля «Жара» Рита Дакота изумила присутствующих своим видом.

Певица появилась в белых брюках с высокой талией, белом пиджаке, будто с чужого плеча. А вот под пиджаком, кроме красивого кружевного бюстгальтера, ничего не оказалось. Темой вечеринки был морской круиз. Знаменитости были одеты в костюмы с морскими мотивами. Настасья Самбурская и Григорий Лепс были в тельняшках, Николай Басков в кителе капитана корабля. А вот Дакота примерила на себе образ туриста и решила ничего, кроме бюстгальтера, не надевать.

Более полугода назад Рита стала мамой. После рождения дочки Мии певица быстро восстановила свою прежнюю форму. Рита предложила своим подписчикам в Instagram оценить ее в этом образе. Среди восторженных откликов оказалось много критических отзывов. Поклонникам не понравился огромный пиджак, раскритиковали ее и за выбор бюстгальтера. И все-таки более 70 тысяч человек поставили отметку «мне нравится» под фотографией певицы.

Однако, не все знаменитости могут похвастаться такими формами, как Рита. Модель и бывшая первая леди Франции Карла Бруни, актрисы Кира Нейтли и Мила Йовович не имеют роскошных форм.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Рита Дакота поразила фотосессией в откровенном белье

Рита Дакота в сексуальном боди поселилась на Бали

Рита Дакота и Влад Соколовский показали лицо дочери

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

Рекомендуем