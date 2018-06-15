Рита Дакота предстала в бюстгальтере на вечеринке

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На вечеринке накануне фестиваля «Жара» Рита Дакота изумила присутствующих своим видом.

Певица появилась в белых брюках с высокой талией, белом пиджаке, будто с чужого плеча. А вот под пиджаком, кроме красивого кружевного бюстгальтера, ничего не оказалось. Темой вечеринки был морской круиз. Знаменитости были одеты в костюмы с морскими мотивами. Настасья Самбурская и Григорий Лепс были в тельняшках, Николай Басков в кителе капитана корабля. А вот Дакота примерила на себе образ туриста и решила ничего, кроме бюстгальтера, не надевать.

Более полугода назад Рита стала мамой. После рождения дочки Мии певица быстро восстановила свою прежнюю форму. Рита предложила своим подписчикам в Instagram оценить ее в этом образе. Среди восторженных откликов оказалось много критических отзывов. Поклонникам не понравился огромный пиджак, раскритиковали ее и за выбор бюстгальтера. И все-таки более 70 тысяч человек поставили отметку «мне нравится» под фотографией певицы.

Однако, не все знаменитости могут похвастаться такими формами, как Рита. Модель и бывшая первая леди Франции Карла Бруни, актрисы Кира Нейтли и Мила Йовович не имеют роскошных форм.