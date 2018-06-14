Ведущая "Дом-2" рассказала о личных отношениях с покойным Говорухиным

Сегодня, 11:59

Девушка написала в память об актере трогательные слова. Поклонники поняли, что у Ольги Орловой была особая связь со Станиславом Говорухиным.

Актер умер сегодня, 14 июня, в результате продолжительной болезни сердца. Об уходе знаменитого режиссера высказались многие звезды. К скорби присоединилась и ведущая "Дом-2" Ольга Орлова. Девушка рассказала о личных отношениях с покойным Говорухиным. На своей странице в Instagram певица разместила трогательное фото, где она сидит в обнимку с Говорухиным.

В комментарии она написала: "Буду скучать..". Поклонники выразили соболезнования в связи с кончиной актера и отметили, что своим комментарием Орлова рассказала, что между ней и Говорухиным были особые отношения, возможно даже больше чем дружба.

Напомним, что сегодня стало известно о смерти Станислава Говорухина. Предварительная причина смерти острая сердечная недостаточность. Скорее всего тело актера захоронят на Новодевичье кладбище.