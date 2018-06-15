Анастасия Квитко изуродовала ноги и грудь фотошопом

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Очередной снимок с неумелыми следами фотошопа и неудачной позой появился на странице модели в Instagram. Несмотря на замечания, кадр понравился более 95 тысячам пользователей.

Анастасия Квитко славится не только своими пышными формами, но и неумением правильно пользоваться фотошопом. В этот раз звезда Instagram изуродовала свои ноги, которые стали похожи на «Х», и грудь, сползшая до локтей вопреки всем законам анатомии.

Некоторые поклонники предполагают, что на новой фотографии Анастасия Квитко не только неправильно использовала фотошоп, но и выбрала весьма неудачную позу для своей фигуры. В целом, подписчики русской Кардашьян довольны ее лентой в социальной сети, так как там есть на что посмотреть. Девушка часто балует фанатов откровенными кадрами, где ее аппетитные формы выглядят превосходно, несмотря на внушительные объемы.