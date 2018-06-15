VistaNews.ru


Анастасия Квитко изуродовала ноги и грудь фотошопом

Сегодня, 00:15

Очередной снимок с неумелыми следами фотошопа и неудачной позой появился на странице модели в Instagram. Несмотря на замечания, кадр понравился более 95 тысячам пользователей.

Анастасия Квитко славится не только своими пышными формами, но и неумением правильно пользоваться фотошопом. В этот раз звезда Instagram изуродовала свои ноги, которые стали похожи на «Х», и грудь, сползшая до локтей вопреки всем законам анатомии.

Некоторые поклонники предполагают, что на новой фотографии Анастасия Квитко не только неправильно использовала фотошоп, но и выбрала весьма неудачную позу для своей фигуры. В целом, подписчики русской Кардашьян довольны ее лентой в социальной сети, так как там есть на что посмотреть. Девушка часто балует фанатов откровенными кадрами, где ее аппетитные формы выглядят превосходно, несмотря на внушительные объемы.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко поразила формами в сексуальном платье

"Русская Кардашьян" переборщила с фотошопом груди

Анастасия Квитко «обтянулась» розовым костюмом

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

Рекомендуем