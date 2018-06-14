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Жена Николая Караченцова устроила скандал с участниками страшного ДТП

Сегодня, 11:43

Женщина не согласна с тем, что суд признал её виновной в данной ситуации.

Грандиозный скандал устроила в эфире очередного выпуска шоу «Пусть говорят» жена Николая Караченцова Людмила Поргина. На съёмках передачи актриса заявила, что не доверяет результатам следствия и намерена обжаловать решение суда в высшей инстанции. Как известно, Оргина и её знаменитый супруг в прошлом году стали участниками страшного ДТП.

Оба они после случившегося долгое время проходили лечение. Женщина призналась, что боялась не выжить в данной ситуации. При этом, никто из сторон не признаёт себя виновным в аварии, несмотря на то, что было проведено масштабное разбирательство. Водитель автомобиля, с которым столкнулась машина артистов, утверждает, что не причастен к случившемуся. Поргина же возмутилась этим и заявила, что не является «камикадзе». В итоге прийти к общему знаменателю сторонам на шоу не удалось. Актриса пообещала, что ещё докажет свою невиновность в Верховном суде.

Ранее Поргина прокомментировала фейк о госпитализации Караченцова.

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