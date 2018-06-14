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Сати Казанова рассказала об отношениях с миллиардером

Сегодня, 10:22

Певица не скрывает, что она была его любовницей. Кроме того, она часто получала от этого влиятельного человека очень дорогие подарки. Также, по словам женщины, она якобы испытывала к нему чувства, но всё же решилась на расставание.

Буквально девять месяцев назад Сати Казанова решила создать семью с фотографом Стефано Тиоццо и выйти за него замуж. Она очень долго скрывала роман с Стефано и поклонники практически ничего не знали о личной жизни женщины.

Сейчас же певица поучаствовала в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Сати Казанова рассказала много своих тайн, в том числе и об отношениях с влиятельным женатым миллиардером. По словам певицы, этот роман был самым ярким и болезненным за всю её жизнь.

Сати заявляет, что она, будучи любовницей, любила этого мужчину очень сильно. В ту пору её окружало только забота и внимание, хотя миллиардер был женат, да и сейчас женат.

Кроме внимания мужчина дарил певице дорогие подарки, а именно огромный элитный дом в дорогом районе Москвы. В нём женщина живёт и по сей день. Но отношения с миллиардером закончились.

Сати Казанова признаётся, что обрела счастье с Стефано Тиоццо. Она влюбилась в него по фотографии. Фотограф тоже побывал у Леры Кудрявцевой, заявив, что он с Сати мечтает стать родителем.

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