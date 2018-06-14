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Гуляя по крышам, Ольга Бузова показала поклонникам пятую точку

Сегодня, 10:10

Разносторонняя личность решила отдохнуть от суматохи перипетий московской жизни и отправилась в Италии. Там певица не замедлила порадовать подписчиков очередными фотографиями.

Гуляя по итальянским крышам, Ольга Бузова как бы невзначай показала поклонникам свою пятую точку в обтягивающем купальнике. При этом сообщив, что именно разогретые южным солнцем кровли домов дарят ей чувство настоящей свободы. Вероятно, Ольга сравнила себя с кошкой, гуляющей «сама по себе». Подписчики неоднозначно отнеслись к снимку. Диапазон комментариев был довольно широк.

Хейтеры не замедлили посоветовать Бузовой оставаться на крыше и не высовываться, а также радовать местных обитателей своим «мяуканьем». Пуритане сообщили, что женщине не пристало выставлять свои ягодицы на всеобщее обозрение. Зато многочисленные обожатели Ольги засыпали ее комплиментами, выдумывая все новые лесные эпитеты. Поклонники особо акцентировали внимание на натуральность аппетитных форм певицы.

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